Dass bevorstehende Gespräche über einen neuen Vertrag zu Höchstleistungen motivieren können, ist ein schon lange bekanntes Phänomen im Fußball – aktuell zu Bestaunen am Beispiel des FC Bayern. So präsentieren sich etwa David Alaba (27), Thiago (28), Manuel Neuer (33), Jérôme Boateng (31) und Thomas Müller (30) derzeit in Bestform, nachdem sie sich in den vergangenen Jahren allesamt auch mal Auszeiten vom Topniveau gegönnt hatten.

Wie auch Javi Martínez (31) und Sven Ulreich (31) ist das erwähnte Quintett nur noch bis 2021 an die Bayern gebunden. Heißt im Umkehrschluss: Werden bis Sommer keine neuen Verträge abgeschlossen, könnten die Gesetzte des Marktes greifen und die Bayern zu Verkäufen gezwungen sein. Ins letzte Vertragsjahr gehen die wenigsten Klubs gerne mit ihren Spielern.

„Konzentrieren uns aufs Sportliche“

Hasan Salihamdizic sieht trotzdem keine Eile geboten. Nach dem gestrigen 4:3 im DFB-Pokalachtelfinale gegen die TSG Hoffenheim gab der Sportdirektor zu Protokoll: „Wir werden sicher Gespräche führen, aber wir konzentrieren uns auf das Sportliche. Es ist wichtig, dass wir in diesen Wochen total fokussiert sind auf die Spiele.“ Zukunftsfragen stehen also hinten an – obwohl Brazzo eigentlich derjenige ist, der diese zu beantworten hat.

„Zur richtigen Zeit“ würden Gespräche stattfinden, fügte Salihamidzic hinzu. Vor Abwerbeversuchen anderer Klubs habe er keine Sorge, versicherte der Bosnier: „Nein. Sicherlich kann das passieren. Aber wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, uns erstmal aufs Sportliche zu konzentrieren. Wie schon gesagt: Wir werden Gespräche führen, die Spieler wissen Bescheid.“ Die Frage, welche Themen Brazzo in der Zwischenzeit abarbeitet, bleibt dabei im Raum stehen.