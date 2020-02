Jadon Sancho war auch bei der 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen am gestrigen Dienstagabend wieder einmal einer der besten Spieler im Dress von Borussia Dortmund. Manager Michael Zorc stellt zu Recht fest: „Jadon ist ein Phänomen. Es ist beeindruckend, mit welcher Konstanz er inzwischen seine Top-Leistungen abruft.“

Doch wie geht es weiter mit dem 19-jährigen Ausnahmetalent? Zuletzt war zu hören, der BVB würde Sancho gegen eine Ablöse von 150 Millionen Euro schon zum Saisonende ziehen lassen. Topklubs wie der FC Liverpool, der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Chelsea sowie Manchester United und City sollen interessiert sein. Zorc erklärt aber in der ‚Sport Bild‘: „Fakt ist: Uns hat bislang kein anderer Verein bezüglich Jadon kontaktiert.“

Hoffnung auf Hakimi

Anders als bei Sancho haben die Dortmunder das Heft des Handelns bei Achraf Hakimi nicht selbst in der Hand. Nach aktuellem Stand kehrt der Marokkaner im Sommer zu Real Madrid zurück, wo sein Vertrag noch bis 2022 weiterläuft. Kampflos will der BVB den 21-Jährigen aber nicht nach Spanien zurückkehren lassen.

Zorc kündigt an: „Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche mit Real Madrid führen. Die Entscheidung liegt nicht bei uns, aber Achrafs tolle Entwicklung ist natürlich auch in Spanien niemandem verborgen geblieben. Er fühlt sich sehr wohl bei uns. Dass wir ihn gerne behalten würden, wissen Verein und Spieler.“