Gegen abwartende Pariser war der BVB von Beginn an gut in der Partie. Mit sehr variablem Pressing begegneten die Schwarz-Gelben dem Kurzpassspiel der Franzosen. Gute Einschussmöglichkeiten ließen Jadon Sancho und Erling Haaland in den ersten 45 Minuten aber ungenutzt.

PSG seinerseits kam in der Offensive kaum zur Geltung. Insbesondere Emre Can setzte in der Zentrale einige Zeichen. Superstar Neymar verzettelte sich im ersten Durchgang in brotlose Dribblings, sein Comeback hatte also zunächst nicht die erhoffte Wirkung.

Schlag auf Schlag nach einer Stunde

Nach dem Halbzeittee ging es dann in der ersten Viertelstunde ähnlich weiter. Der BVB kontrollierte das Spiel, war aber nicht zwingend. Das änderte sich schlagartig, als Haaland noch toller Kombination, schließlich aber etwas glücklich zum 1:0 vollendete.

Nur wenig später traf der bis dahin äußerst blasse Neymar nach starker Vorarbeit von Kylian Mbappé, aber unter gütiger Mithilfe von Dan-Axel Zagadou, zum Ausgleich. Doch der BVB war um eine Antwort nicht verlegen. Wieder nur einige Minuten später schickte Reyna erneut Haaland auf die Reise. Dessen Knaller mit dem starken linken Fuß schlug unter der Latte ein.

In den verbliebenen rund 15 Minuten ließen die Dortmunder bis auf zwei Abschlüsse in der Nachspielzeit nicht mehr viel zu. So blieb es beim 2:1, das für das Rückspiel im Parc des Princes alle Möglichkeiten offenlässt.

Torfolge

69’ 1:0 Haaland: Nach toller Ballstaffette über Haaland und Sancho landete der Ball auf rechts bei Hakimi, der flach hereingab. Guerreiros Direktabnahme wurde zunächst noch geblockt, landete dann aber vor den Füßen des blendend reagierenden Haaland. Das verdiente 1:0.

75’ 1:1 Neymar: Über die halbrechte Seite ging Mbappé ins Dribbling und profitierte vom Zagadous stümperhaftem Zweikampfverhalten. Die Hereingabe auf Neymar war dann maßgeschneidert und der bis zu dieser Szene unterirdische Brasilianer brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten.

78’ 2:1 Haaland: Und wieder nur wenige Zeigerumdrehungen später war erneut Haaland zur Stelle. Im Mittelfeld fasste sich der eingewechselte Reyna ein Herz, ließ Kurzawa stehen und legte quer auf Haaland, der fulminant aus 18 Metern unter die Latte traf.

Die Noten

Eingewechselt

67’ Giovanni Reyna (2) für Hazard

90’ Marcel Schmelzer für Sancho