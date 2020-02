Zum ersten Mal seit dem Champions League-Finale von 2012 treffen der FC Chelsea und Bayern München in einem Pflichtspiel aufeinander. Für die bittere Finalpleite im eigenen Stadion will sich der Rekordmeister revanchieren. Hansi Flick setzt dabei auf bewährte Kräfte und verzichtet in seiner Aufstellung auf große Überraschungen.

Sein Gegenüber Frank Lampard muss im Mittelfeld auf den verletzten Schlüsselspieler N’Golo Kanté verzichten und in der Offensive ohne Ex-Dortmunder Christian Pulisic sowie Callum Hudson-Odoi, lange Wunschspieler des FC Bayern, auskommen.

Die Aufstellungen

FC Chelsea

FC Bayern