Zum Mann des Abends avancierte dabei Serge Gnabry, der die Partie mit seinem Doppelpack binnen drei Minuten kurz nach der Pause entschied. Für den dritten Münchner Treffer sorgte Robert Lewandowski, der zuvor zweimal aufgelegt hatte.

Die Bayern übernahmen vor rund 40.000 Zuschauern an der ausverkauften Stamford Bridge gleich das Kommando und erarbeiteten sich schon im ersten Durchgang ein Chancenplus. Der starke Müller hatte dabei die beste Gelegenheit, sein Kopfball küsste jedoch nur den Querbalken.

Chelsea gelang es, aus einer defensiven Grundordnung heraus immer wieder überfallartig für Gefahrenmomente zu sorgen, glasklare Torchancen sprangen dabei aber nur selten heraus.

Unter dem Strich ein hochverdienter Auswärtssieg der Bayern, die somit vor dem Rückspiel in der Allianz Arena am 18. März über eine glänzende Ausgangsposition im Kampf ums Champions League-Viertelfinale verfügen.

Torfolge

51‘ 0:1 Gnabry: Gnabry sichert vor dem gegnerischen Strafraum einen freien Ball, zieht auf und schickt Lewandowski in Richtung Tor. Der Pole wählt nicht selbst den Abschluss, sondern legt mit links perfekt in die Mitte, wo der mitgelaufene Gnabry nur noch den Fuß hinhalten muss und zur Führung trifft.

54‘ 0:2 Gnabry: Lewandowski gewinnt an der Mittellinie ein Kopfballduell gegen Azpilicueta und sofort geht die Post ab: Der Mittelstürmer schickt Gnabry auf die Reise und der im ersten Durchgang beinahe unsichtbare deutsche Nationalspieler schnürt mit einem platzierten Linksschuss den Doppelpack.

76‘ 0:3 Lewandowski: Davies tankt sich nach einem Doppelpass mit Coutinho unwiderstehlich über die linke Seite durch, entwischt sämtlichen Gegenspielern und behält die Übersicht. In der Mitte findet der Flachpass des Kanadiers Lewandowski, der nur noch einschieben muss.

Rote Karte

83‘ Alonso: Die Bayern laufen einen Konter und Alonso schlägt dabei ohne Kampf um den Ball Lewandowski ins Gesicht. Da der spanische Linksverteidiger wohl ursprünglich lediglich den Angriff unterbinden wollte, eine harte aber doch vertretbare Entscheidung.

Spieler des Spiels

673 Minuten lang war Robert Lewandowski ohne Treffer in der K.O.-Phase der Königsklasse geblieben, ehe er in der 76. Minute seine Flaute beendete. Viel wichtiger waren aber die beiden hervorragenden Assists des 31-Jährigen zu Gnabrys Toren, bei denen der mitunter als Egoist verschriene Lewandowski zeigte, dass er mittlerweile auch sehr wohl in der Lage ist, in wichtigen Momenten uneigennützig zu agieren. Will er sein großes Karriereziel, den Gewinn der Champions League, in der laufenden Saison realisieren, ein nicht unwesentliches weiteres Puzzlestück, das er seinem riesigen Repertoire hinzufügt.

Die Noten

66‘ Coutinho (3,5) für Coman

85‘ Tolisso (-) für Gnabry

90‘ Goretzka (-) für Thiago