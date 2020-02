Zinedine Zidane muss im Hinspiel gegen Manchester City auf die verletzten Eden Hazard und Marco Asensio verzichten. Dass die Königlichen ungeachtet dessen stark besetzt sind, beweist die Tatsache, dass es Spieler wie James Rodríguez, Nacho, Rodrygo, Mariano Díaz und Brahim Díaz nicht in den Kader geschafft haben. Entsprechend schwierig ist auch eine Voraussage, mit welcher Startelf die Königlichen an den Start gehen werden. Ein 4-4-2 ist ebenso denkbar wie ein 4-3-3. Die entscheidenden Fragen lauten: Isco oder Luka Modric? Gareth Bale oder Vinícius Júnior? Oder gar Lucas Vázquez? Zidane hält sich bedeckt und will City überraschen.

So könnte Real Madrid spielen

Läuft es schlecht, könnte das Spiel im Bernabéu für Manchester City der vorerst vorletzte Auswärtsauftritt in der Königsklasse sein. Die Skyblues kämpfen aktuell noch gegen die zweijährige Europapokalsperre der UEFA an. Verzichten muss ManCity in Madrid weiterhin auf Leroy Sané. Umso mehr liegen in der Offensive die Hoffnungen auf den Schultern von Sergio Agüero und Rückkehrer Raheem Sterling – der Engländer ist mit fünf Toren der treffsicherste CL-Torjäger im Team von Pep Guardiola.

So könnte Manchester City spielen