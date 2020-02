Auch wenn die zweite Hälfte der Champions League-Spiele noch aussteht, hat ein Großteil der deutschen Europacup-Teilnehmer in dieser Woche ins Geschehen eingegriffen – und das äußerst erfolgreich. Der BVB, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg gingen allesamt als Sieger vom Platz.

Im Jahresranking liegt die Bundesliga zwar weiterhin hinter England und Spanien auf Rang drei. Der Abstand zu Italien, in der Gesamtwertung ärgster Widersacher, ist im Vergleich zum vorangegangenen Europapokal-Spieltag dafür deutlich angewachsen.

Im Anschluss an die laufende Saison wird den Deutschen im Vergleich mit Italien der deutlich höhere Wert weggestrichen. Die Serie A geht voraussichtlich wieder vorbei, die Ligue 1, die aber kein gutes Jahr absolviert, ist in Lauerstellung. Ein Abrutschen auf den fünften Platz würde bedeuten, dass ein Klub weniger am europäischen Wettbewerb teilnehmen darf. Danach sieht es aber spätestens seit dieser Woche bei weitem nicht aus.

UEFA-Fünfjahreswertung: (in Klammern das Streichergebnis)

1 Spanien 98.426 (23.928)

2 England 87.176 (14.250)

3 Deutschland 69.927 (16.428)

4 Italien 67.367 (11.500)

5 Frankreich 56.082 (11.083)

6 Portugal 49.249 (10.500)

7 Russland 45.549 (11.500)

8 Belgien 37.700 (7.400)

9 Niederlande 35.350 (9.800)

10 Ukraine 33.900 (6.600)





Saisonwertung 2019/20

1 England 15.285

2 Spanien 15.071

3 Deutschland 13.857

4 Italien 11.642

5 Portugal 10.100

6 Schottland 9.250

7 Niederlande 9.000

8 Frankreich 8.500

9 Belgien 7.400

10 Serbien 6.000

(Stand: 21. Februar 2020)