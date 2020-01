RB Leipzig

RB Leipzig sorgte europaweit für Staunen. Die Sachsen haben sich mit dem Dani Olmo (21) eines der begehrtesten Talente gesichert. Der Spanier wurde in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet und kommt nun von Dinamo Zagreb nach Leipzig. Die Ablöse soll bei 19 Millionen Euro plus zahlreichen Boni liegen.

FC Bayern

Die Bayern sind dem Wunsch von Trainer Hansi Flick nachgekommen und holten einen neuen Rechtsverteidiger an Bord. Álvaro Odriozola (24) kam von Real Madrid unterschrieb einen Leihvertrag bis 2024. Eine Kaufoption konnten sich die Münchner nicht sichern.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen planen für den Winter keine Transfers. Dementsprechend ruhig verlief die Woche am Niederrhein. Lediglich den Abgang von Andreas Schlumberger zu Schalke 04, der seit Juni 2017 als Leiter Medizin und Prävention bei der Borussia tätig war, musste der Bundesliga-Dritte hinnehmen. „Andreas Schlumbergers Leben konzentriert sich auf Dortmund, sodass er sich aufgrund dieser Distanz entschieden hat, uns zu verlassen“, erklärte Max Eberl.

Borussia Dortmund

Nach Erling Haaland hat Borussia Dortmund das nächste fehlende Puzzlestück ins Visier genommen. Von Juventus Turin soll Emre Can kommen. Der 26-Jährige könnte der gesuchte Mentalitätsspieler sein. In Sachen Ablöse liegen die beiden Klubs zwar noch etwas auseinander, zumindest italienische Medien rechnen aber damit, dass bis zum Deadline Day eine Einigung erzielt wird. Im Raum stehen 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse.

Schalke 04

Jonas Carls soll andernorts Spielpraxis sammeln. Schalke verkündete am Mittwoch, dass der 22-jährige Linksverteidiger bis zum Saisonende an Drittligist Viktoria Köln verliehen wird. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Geschäfts.

#S04-Update: Jonas #Carls wechselt per Leihe bis zum Ende der Saison 2019/20 zu @viktoria1904. Wir wünschen dir viel Erfolg, Jonas! #S04 | | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2020

Bayer Leverkusen

Die Werkself scheint im Winter ihren Kader ausdünnen zu wollen. Erster Abgang ist Joel Pohjanpalo, der am heutigen Freitag zum Hamburger SV verliehen wurde. Zudem machten unter der Woche Abschiedsgerüchte um Aleksandar Dragovic und Panagiotis Retsos die Runde. Die Innenverteidiger könnte es nach Italien ziehen – den jungen Griechen aber nur leihweise.

SC Freiburg

Robin Koch zieht das Interesse von Benfica Lissabon auf sich, wie die Sportzeitung ‚Record‘ berichtete. Laut Freiburg-Sportchef Jochen Saier sind die Bemühungen der Portugiesen aber hoffnungslos. Er glaube nicht, dass der deutsche Nationalspieler gern in die Liga NOS wechseln möchte.

TSG Hoffenheim

Florian Grillitsch sieht sich nicht ewig im Kraichgau. Der 24-jährige Mittelfeldspieler ist fest entschlossen, eines Tages zu einem Topklub zu wechseln. „Ich will in den kommenden Jahren den nächsten Schritt machen, aber wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, kann ich noch nicht sagen“, sagte Grillitsch dem ‚kicker‘.

VfL Wolfsburg

Das 1:3 beim 1. FC Köln zeigte, dass der VfL Wolfsburg in der Formkrise steckt. Auf dem Transfermarkt werden die Niedersachsen aber wohl nicht reagieren. Zumindest gab es in dieser Woche keine nennenswerte Transfermeldungen bei den Wölfen.

FC Augsburg

Ein alter Bekannter kehrte am gestrigen Donnerstag zum FCA zurück – allerdings in neuer Funktion. Christoph Janker, der zwischen 2015 und 2019 für die Augsburger aktiv war, wird Talente-Manager bei seinem neuen und alten Arbeitgeber. Ansonsten brodelte die Gerüchteküche in der Fuggerstadt eher auf Sparflamme.

Eintracht Frankfurt

Die Eintracht hat sich in dieser Woche gleich von zwei Transfers verabschiedet. Demnach ist der Traum von einer Rückholaktion von Ante Rebic (26) nach dessen Doppelpack gegen Udinese Calcio (3:2) endgültig ausgeträumt. Und auch Stefan Ilsanker (30) wird nicht in die Bankenmetropole wechseln. Die Hessen hatte angefragt, sich aber eine Absage eingehandelt.

Union Berlin

Mit Yunus Malli erhofft sich Union Berlin mehr Kreativität ins eigene Spiel einbringen zu können. Urs Fischer drückt bei der Leihgabe des VfL Wolfsburg jedoch auf die Bremse. „Yunus hatte jetzt zwei, drei Trainingseinheiten. Vieles ist für ihn ungewohnt, vieles kennt er schon. Es bedarf noch einer gewissen Zeit, die wir ihm einräumen. Es braucht noch ein bisschen Geduld von uns, dass wir nicht zu schnell zu viel von ihm erwarten“, wird der Trainer der Köpenicker vom ‚kicker‘ zitiert.

1. FC Köln

Hertha BSC

Hertha BSC bekommt offenbar seinen Wunschspieler. Mit Lucas Tousart (22) ist sich der Bundesligist schon seit Tagen einig, nun ist nach Informationen der ‚L’Équipe‘ auch die Übereinkunft mit dessen Klub Olympique Lyon erfolgt. Kostenpunkt: 24 Millionen Euro. Der Mittelfeldspieler wird aber voraussichtlich erst im Sommer nach Berlin kommen.

Mainz 05

Der FSV Mainz 05 hat am Montag den ersten Sommertransfer getätigt. Wie der Verein offiziell bekanntgab, wechselt Dimitri Lavarée (23) zur neuen Saison ablösefrei von Standard Lüttich zu den Rheinhessen. Der belgische Innenverteidiger wird mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet.

Der erste Sommer-Neuzugang bei #Mainz05 heißt @LavaleeDimitri Weitere Infos zur Verpflichtung unseres neuen Innenverteidigers findet ihr wie gewohnt hier https://t.co/Si2CFT9wH8 pic.twitter.com/DBik9gjr9p — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 20, 2020

SV Werder

Die Stürmersuche des SV Werder hat in der vergangenen Woche drei Namen ans Tageslicht gespült. Das Onlineportal ‚sport.de‘ brachte Robert Glatzel vom FC Heidenheim sowie Lebo Mothiba vom französischen Erstligisten Racing Straßburg ins Spiel. Die ‚Bild‘ hatte zudem über das Werder-Interesse an Hendrik Weydandt berichtet. Die für gewöhnlich bestens informierte ‚DeichStube‘ hielt aber am Freitag dagegen und berichtete, dass der 24-Jährige von Hannover 96 kein Thema sei.

Fortuna Düsseldorf

Der FC Chelsea und Fortuna Düsseldorf haben sich am vergangenen Montag auf eine Beendigung der Leihe von Lewis Baker verständigt. Wie die Rheinländer bekanntgaben, wird der 24-Jährige mit sofortiger Wirkung zu den Blues zurückkehren.

Fortuna Düsseldorf und Premier-League-Club @ChelseaFC haben sich auf ein vorzeitiges Ende der Leihe von Lewis Baker geeinigt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird die Fortuna demnach mit sofortiger Wirkung verlassen und zu seinem Stammverein zurückkehren.#f95 | | #Baker pic.twitter.com/AUoRNSpGBQ — Fortuna Düsseldorf (@f95) January 22, 2020

SC Paderborn

Der SC Paderborn plant auch zukünftig mit Jesse Tugbenyo. Der Bundesligist gab bekannt, dass der Vertrag mit dem 18-jährigen Defensivspieler bis 2021 ausgedehnt wurde. Zudem besteht die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.