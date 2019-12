RB Leipzig

Bei den Leipzigern kündigt sich ein geschäftiger Wintertransfermarkt an. Mit Benjamin Henrichs soll man sich bereits einig sein, mit dessen Klub der AS Monaco aber noch nicht (Quelle: ‚kicker‘). Auch Erling Haaland von RB Salzburg könnte kommen und war bereits zu Gesprächen in Leipzig. Ob es zu einem Transfer kommt, ist aber offen, da auch andere Klubs im Rennen sind. Abschiedskandidaten sind Matheus Cunha, Stefan Ilsanker, Luan Cândido und Marcelo Saracchi (Quelle: ‚Bild‘).

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen werden wohl ohne Winterneuzugänge in die Rückrunde gehen. „Stand heute sieht es so aus, als dass wir mit diesem Kader auch in die Rückrunde gehen“, erklärte Manager Max Eberl auf einer Pressekonferenz und führte aus: „Einfach Spieler dazuzuholen bedeutet in der Chemie eines Kaders vielleicht auch Unruhe. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Qualität, aber hast in der Chemie der Umkleidekabine viel mehr Probleme. Da nützt dir das bisschen mehr an Qualität auch nichts.“

FC Bayern

Die Personalie Leroy Sané wird dieser Tage an der Säbener Straße wieder heiß. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ will der verletzte Flügelspieler von Manchester City schon im Winter zum FC Bayern wechseln. Auch zu Benjamin Henrichs und João Cancelo gab es in dieser Woche Transfergerüchte (Quelle: ‚kicker‘/‚Bild‘).

Borussia Dortmund

Gerüchte um einen Transfer von Erling Haaland zum BVB hielten sich auch in dieser Woche. Auf Seite potenzieller Abgänge gab es ebenfalls eine spektakuläre Nachricht. Laut ‚Sport Bild‘ beschäftigt sich Hertha BSC mit Mario Götze, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Schalke 04

Steven Skrzybski wird Schalke 04 im Winter aller Voraussicht nach verlassen. Neben seinem Ex-Klub Union Berlin sind laut der ‚Bild‘ auch Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und der Hamburger SV am Flügelspieler interessiert.

SC Freiburg

In puncto Transfermarkt waren die vergangenen sieben Tage in Freiburg ruhig. Und auch sportlich lief es für die Breisgauer eher bescheiden. Am 15. Spieltag verlor die Streich-Elf mit 0:1 in Berlin, unter der Woche mit 1:3 gegen den FC Bayern.

Bayer 04

Die Werkself hat am Montag den ersten Wintertransfer eingetütet. Für kolportierte 22 Millionen Euro kommt Exequiel Palacios von River Plate unters Bayer-Kreuz. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2025.

VfL Wolfsburg

Elvis Rexhbecaj ist bei den Wölfen ein heißer Kandidat auf einen Transfer im Winter. Neben Hannover 96 soll laut ‚Bild‘ auch der KRC Genk um Trainer Hannes Wolf am Mittelfeldspieler interessiert sein.

TSG Hoffenheim

Ishak Belfodil wird wohl nicht mehr für die TSG Hoffenheim auflaufen. „Ich habe kein Vertrauen mehr. Es besteht für mich keine Basis mehr für eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, klagt der Angreifer in der ‚Bild‘. Als Hintergrund nennt Belfodil die Fehldiagnose der Klubärzte, die einen Kreuzbandriss zunächst nicht erkannt haben sollen.

FC Augsburg

Augsburg-Trainer Martin Schmidt glaubt nicht, dass die Fuggerstädter Leihspieler Tin Jedvaj über den Sommer hinaus halten können: „Wenn er so weiterspielt, haben wir zu kleine Hosen an. Er ist Stammspieler bei Kroatien und spielt im Sommer die EM. Nicht nur die Bundesliga wird sich nach ihm die Finger lecken.“

Union Berlin

Sebastian Andersson erregt das Interesse anderer Klubs. Laut der ‚Bild‘ beobachteten Scouts von Ajax Amsterdam, Brighton & Hove Albion, dem FC Villarreal, Celtic Glasgow sowie fast einem halben Dutzend Bundesliga-Klubs den Torjäger im Spiel gegen den SC Paderborn. Beim 1:1 konnte Andersson sein Torkonto, auf dem derzeit acht Treffer verzeichnet sind, nicht erweitern.

Eintracht Frankfurt

Ein privater Besuch von Ante Rebic in Frankfurt sorgte unter der Woche für Wirbel. Konkrete Rückkehrpläne gibt es beim zum AC Mailand ausgeliehenen Flügelspieler aber offenbar nicht. Laut ‚kicker‘ sind alle entsprechenden Meldungen „reine Spekulation“.

Hertha BSC

Nach FT-Informationen zeigte Hertha BSC Interesse an Julian Weigl, musste jedoch feststellen, dass der BVB den Mittelfeldspieler im Winter nicht abgeben will. Laut der ‚Bild‘ wechselt nun stattdessen Granit Xhaka vom FC Arsenal nach Berlin. Weitere Recherchen unserer Redaktion ergaben, dass sich Xhaka bereits mit Hertha einig ist. Bis auch zwischen den Klubs die letzten Details geklärt sind, wird es nicht mehr lange dauern.

Mainz 05

Der FSV Mainz 05 will mit Robin Quaison verlängern. „Uns ist natürlich klar, dass andere auf ihn aufmerksam werden oder schon geworden sind. Im Moment gibt’s aber noch keine konkrete Anfrage. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und er fühlt sich bei uns wohl“, erklärt Manager Rouven Schröder gegenüber der ‚Bild‘, „wir werden rechtzeitig Gespräche mit seinem Management führen.“

1. FC Köln

Beim Effzeh hat man sich gegen eine Verpflichtung von Kyriakos Papdopoulos vom Hamburger SV entschieden. Das berichtet die ‚Hamburger Morgenpost‘. Abseits des Transfermarkt sorgte in der Domstadt Jan Thielmann für Schlagzeilen, der beim 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen zum ersten Bundesliga-Spieler des Jahrgangs 2002 in der Geschichte avancierte.

Werder Bremen

Sportlich läuft es an der Weser derzeit alles andere als rund. Trainer Florian Kohfeldt muss trotzdem nicht um seinen Job fürchten, wie Frank Baumann erklärte. Stattdessen nahm der Sportchef die Mannschaft in die Pflicht und stellte Winterneuzugänge in Aussicht.

Fortuna Düsseldorf

Friedhelm Funkel wird in naher Zukunft einen neuen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf unterschreiben. Das aktuelle Arbeitspapier des 66-jährigen Trainers läuft zum Saisonende aus.

SC Paderborn

Eigentlich wollte sich der Aufsteiger im Winter mit Mikael Ishak vom 1. FC Nürnberg verstärken. Der Stürmer sagte aber offenbar spontan ab. „Wir haben uns intensiv mit ihm beschäftigt, am Ende aber leider nicht einigen können. Mikael hat offenbar andere Vorstellungen“, erklärt Paderborn-Manager Martin Przondziono in der ‚Bild‘.