80-Millionen-Gerücht um Haaland

Es ist vollbracht: Erling Haaland hat einen neuen Klub. Borussia Dortmund sichert sich die Dienste des begehrtesten Stürmertalents der Welt. Während sich die Fans hierzulande auf einen angehenden Top-Torjäger freuen dürfen, herrscht anderswo ob der verpassten Chance Katerstimmung. Auch Juventus Turin gehört zu jenen Klubs, die in die Röhre gucken. Die Behauptung der ‚Tuttosport‘: Juve sah von einem Transfer ab, weil der Alten Dame die 80 Millionen Euro Handgeld für Haaland zu teuer waren. Lassen wir das mal so stehen.

Henry Trainer-Kandidat bei Barça

Apropos Torjäger: Thierry Henry war ein Stürmer der Extraklasse, keine Frage. Seine Güte als Trainer wurde in dreieinhalb Monaten bei der AS Monaco Anfang des Jahres dagegen noch nicht so recht sichtbar. Derzeit betätigt sich der Weltmeister von 1998 in Übersee bei Montreal Impact. Die Delle in Henrys noch junger Trainer-Karriere scheint dem FC Barcelona aber laut ‚Sport‘ nicht weiter zu stören. Nach Angaben der katalanischen Fachzeitung ist der Ex-Barça-Stürmer einer der Kandidaten auf die Nachfolge des unpopulären Cheftrainers Ernesto Valverde.

800 Millionen für die Roma

Die aktuell viertplatzierte AS Rom lässt ihre Fans mal wieder von der Königsklasse träumen. Doch die derzeit größte Schlagzeile rund um den Hauptstadtklub ist keine sportliche: Die Roma steht vor dem abermaligen Verkauf. Der US-Unternehmer Dan Friedkin soll gegen 800 Millionen Euro die Klubrechte erwerben und, wie der ‚Corriere dello Sport‘ titelt, die Giallorossi „befreien“. Hintergrund: Noch-Präsident James Pallotta und seine Entourage sind seit der Abservierung der Roma-Legenden Francesco Totti und Daniele De Rossi für viele Tifosi ein rotes Tuch.