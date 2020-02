Es dauerte nur 46 Minuten, bis sich Paco Alcácer wieder in die Torschützenliste der spanischen Liga eintragen durfte. Im Heimspiel des FC Villarreal gegen CA Osasuna wurde der 26-Jährige kurz vor dem Halbzeitpfiff steil geschickt. Im Duell mit Torhüter Sergio Herrera blieb Alcácer eiskalt und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Dass es am Ende 3:1 stand und Villarreal drei wichtige Punkte im Kampf um Europa einfahren konnte, lag nicht zuletzt am Angreifer, der aus Dortmund kam. Denn auch in Hälfte zwei war Alcácer, der bis zur 78. Minute mitwirken durfte, ein belebendes Element. Und er sammelte noch eine Torbeteiligung.

Einstand nach Maß

In der 57. Minute wurde Alcácer erneut vor dem Tor freigespielt. Zum Abschluss kam der Neuzugang aber nicht, denn er wurde per Foul gestoppt. Die Folge: Elfmeter. Santi Cazorla verwandelte eiskalt und Alcácer konnte sich eine zweite Torbeteiligung im ersten Einsatz für den neuen Klub auf die Fahne schreiben.

Während Erling Haaland in Dortmund alles in Grund und Boden schießt, scheint also auch Alcácer sein Glück wiederzufinden. Der Spanier wollte unbedingt zurück in die Heimat. Dass es am Ende nicht Valencia, sondern Villarreal wurde, ist ganz offensichtlich kein Beinbruch.

Nach dem Spiel sagte der Ex-Borusse: „Es ist schön, im ersten Spiel mit der neuen Mannschaft mit einem Tor und einem herausgeholten Elfmeter zu helfen. Ich bin glücklich, dass ich meinen Teil beitragen konnte.“ Fazit: Alcácer lächelt wieder.