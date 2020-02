Seit Diego Simeone bei Atlético Madrid das Sagen hat, steht die Abwehr. Dem Argentinier gelingt es immer wieder, eine Ansammlung ordentlicher Verteidiger zu einer schier unüberwindbaren Defensive zu formen. Und auch auf dem Transfermarkt haben die Colchoneros meist ein glückliches Händchen, wenn es um die Verpflichtung neuer Defensivspezialisten geht.

In der Offensive ist die Trefferquote auf dem Platz und auch auf dem Transfermarkt weit weniger beeindruckend. Allzu häufig investierte Atlético in den vergangenen Jahren etliche Millionen in neues Personal, das die Erwartungen dann aber nicht einmal im Ansatz erfüllte.

Null-Tore-Lemar

Bestes Beispiel ist Thomas Lemar. Der Franzose kam im Sommer 2018 als frischgebackener Weltmeister und für 70 Millionen Euro nach Madrid. Seine Quote seitdem: 65 Spiele, drei Tore, sechs Assists. In der laufenden Saison stehen nach 22 Pflichtspielen gar null Torbeteiligungen. Lemars Marktwert ist mittlerweile extrem gefallen.

Gleiches gilt für Diego Costa. Stolze 66 Millionen investierte Atletí im Januar 2018 in die Rückholaktion des Torjägers. Dabei hatte sich dieser zuvor schon mit seinem Arbeitgeber FC Chelsea überworfen. 59 Mal kam der 31-Jährige seitdem zum Einsatz. Simeone hatte sich mehr als 14 Tore erhofft. Seit Mitte November fällt Costa zu allem Überfluss mit einem Bandscheibenvorfall aus. Im Sommer – ein Jahr vor Vertragsende – wird es wohl die zweite Trennung geben. Ein deutliches Transferminus inklusive.

Die Liste ist lang

Ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg brachten die Verpflichtungen von Kévin Gameiro (30 Millionen), Nico Gaitán (25 Millionen), Vitolo (36 Millionen), Gelson Martins (22,5 Millionen) und Nikola Kalinic (14,5 Millionen).

Und würde der 63-Millionen-Einkauf Álvaro Morata treffen, wie man sich das erhofft hatte, hätte Atlético wohl keinen Winter-Einkauf des 32-Jährigen Edinson Cavani für 15 Millionen Euro in Erwägung gezogen – ein halbes Jahr vor Vertragsende wohlgemerkt.

Bei den Colchoneros bleibt es dabei: Vorne drückt der Schuh. Daran änderten zuletzt auch die horrenden Investitionen nichts.