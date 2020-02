Ein chaotischer Pulverfass-Tsunami

Die spanische Presse überschlägt sich am heutigen Mittwoch mit Schlagzeilen. Grund dafür ist ein Instagram-Post von Lionel Messi, in dem er Sportdirektor Eric Abidal scharf kritisiert. Und der jüngsten Gerüchten nach sogar zum Rücktritt des Franzosen führen könnte. Folglich feuern die Zeitungen aus allen Rohren. „Schlag von Messi. Barça ist ein Pulverfass“, titelt die ‚Marca‘. Für die ‚as‘ sind die Katalanen der „Chaos FC“. Die ‚Sport‘ schreibt von einem „Tsunami“. Die ‚Mundo Deportivo‘ hingegen hält sich zurück und schreibt wenig kreativ „Messi gegen Abidal“.

Kein Problem für die Kids

Die Premier League ist in einer Mini-Winterpause, der FA Cup findet aber statt. Ganz zum Ärger von Jürgen Klopp, der bereits vor einiger Zeit ankündigte, beim Duell gegen Shrewsbury die U23 spielen zu lassen und selbst Urlaub zu machen. Mit 1:0 besiegten die Mini-Reds am Dienstagabend den Drittligisten. Der ‚Times‘ ist es eine Schlagzeile wert: „Kein Klopp, kein Problem für die Kinder“.

Ronaldos Versprechen

Auch wenn seine Kopfbälle in 2,56 Metern Höhe etwas anderes vermuten lassen, kommt Cristiano Ronaldo langsam aber sicher ins Alter eines Fußballrentners. Angesichts seines 35. Geburtstags ließ es sich der Portugiese aber nicht nehmen, in der ‚Tuttosport‘ zu versichern, dass sein Karriereende noch in weiter Ferne liegt: „Ich werde spielen bis ich 40 bin, ich werde nur aufhören, wenn ich keine Motivation mehr habe.“