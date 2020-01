Es scheint ganz so, als könnte der FC Bayern seine größte Kader-Baustelle in Kürze schließen. Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola von Real Madrid wird auf Leihbasis nach München kommen. Der 24-Jährige ist bereits angekommen und befindet sich im Medizincheck. Eine Kaufoption für den vierfachen Nationalspieler (Vertrag bis 2024) können sich die Bayern dem Vernehmen nach aber nicht sichern.

Jochen Schneider vom FC Schalke 04 kann eine dicke Akte von seinem Schreibtisch räumen: Nabil Bentaleb hat bei Newcastle United unterschrieben. Wie die Toons am frühen Nachmittag offiziell bekanntgaben, wird der Mittelfeldspieler bis Saisonende ausliehen. Nach FT-Infos liegt die Kaufoption für den 25-Jährigen bei zehn Millionen Euro. Bentalebs Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2021. Bei den Königsblauen war er seit geraumer Zeit außen vor.

Borussia Dortmund hat sich im Werben um Emre Can offenbar zurückgemeldet. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der BVB gute Karten hat, den 26-jährigen Defensivallrounder zurück in die Bundesliga zu lotsen. Zur Erinnerung: Kurz vor Weihnachten hatte es noch geheißen, Schwarz-Gelb habe sich aufgrund der hohen Forderungen aus Turin von einem Transfer des Mittelfeldspielers distanziert.

Das Thema Valentino Lazaro und RB Leipzig wird heißer: Wie der italienische Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet und per Bild belegt, hat sich Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche am gestrigen Montagabend in Mailand mit den Lazaro-Beratern Max Hagmayr und Max Hagmayr junior getroffen, um über einen Wechsel zu sprechen. Bei Inter Mailand bekommt der 23-jährige Lazaro seit seinem Sommerwechsel kein Bein an den Boden. Eine Leihe steht im Raum.