Bergwijn zündet direkt

Erstes Spiel, erstes Tor, erster Sieg. So könnte man Steven Bergwijns Premiere im Trikot von Tottenham Hotspur beschreiben. Der niederländische Neuzugang der Spurs steuerte bei seinem ersten Auftritt in London ein Tor zum 2:0-Sieg über Manchester City bei und bewies sofort, dass er dem Team von José Mourinho weiterhelfen kann. Angelehnt an Bergwijns Torjubel, bei dem er sich die Hand vors Gesicht hält, sowie die erfolgreiche TV-Sendung, nennt der ‚Daily Star‘ den 22-Jährigen heute „the masked stinger“. Am Mittwoch kann der „Stachel mit Maske“ dann erneut zuschlagen, wenn es im FA Cup gegen Ralph Hasenhüttls FC Southampton geht.

Barça freut sich auf Trincão

Erst ab dem Sommer wird Trincão das Trikot des FC Barcelona tragen. Doch die Vorfreude auf den 20-jährigen Flügelflitzer ist jetzt schon riesengroß. Gestern stellte der Portugiese einmal mehr unter Beweis, dass er einen eingebauten Torriecher besitzt. Im Prestigeduell seines SC Braga gegen Sporting Lissabon (1:0) schoss der Youngster das einzige Tor des Tages. In der portugiesischen Presse wird Trincão heute gebührend gefeiert. Die ‚A Bola‘ titelt „Trincadela“. Die ‚Record‘ schreibt, dass Trincão den Knoten gelöst hätte. In Barcelona darf man sich auf ein vielversprechendes Talent freuen.

50 Hütten für Ronaldo

Richtig anstrengen musste sich Cristiano Ronaldo gestern nicht, um gegen die AC Florenz zwei Tore zu erzielen. Beide Treffer fielen vom Punkt, nachdem Schiedsrichter Fabrizio Pasqua zuvor zweimal auf Strafstoß entschieden hatte. Trotzdem soll das nicht schmälern, dass der Portugiese zweifelsfrei auch bei Juventus Turin den Unterschied ausmacht. In seinen bisher 70 Pflichtspielen für die Alte Dame kommt der 34-Jährige auf sagenhafte 50 Treffer. Eine Quote, die dem Europameister von 2016 so schnell niemand nachmachen wird. Die ‚Tuttosport‘ feiert CR7 auf ihre Art und schreibt „Ronaldo hört nicht mehr auf“. Auch mit 34 Jahren weiß der Ausnahmekönner noch, wo das Tor steht.