Borussia Dortmund steht laut dem ‚kicker‘ unmittelbar vor der Verpflichtung von Emre Can (26). Demnach leiht der BVB den gelernten Mittelfeldmann, der in Dortmund in der Abwehr eingeplant sei, bis Saisonende von Juventus Turin aus. Im Anschluss greife eine Kaufpflicht über 23 Millionen Euro. Die ‚Bild‘ hält dagegen und berichtet, dass sich die Parteien noch nicht endgültig einig sind. Es gebe sowohl beim Gehaltswunsch in Höhe von zehn Millionen Euro als auch mit Blick auf die Ablöseforderung noch Gesprächsbedarf.

Nachdem die Rückkehr zum FC Valencia platzte, zieht es Paco Alcácer zum FC Villarreal. Dort hat der bei Borussia Dortmund nicht mehr gefragte Angreifer einen bis 2025 datierten Vertrag unterzeichnet. Die Sockelablöse für Alcácer beläuft sich auf 23 Millionen Euro. Dem ‚kicker‘ zufolge kann die Summe durch etwaige Bonuszahlungen noch auf 30 Millionen anwachsen.

Für kolportierte 24 Millionen Euro hat Hertha BSC den polnischen Stürmer Krzysztof Piatek vom AC Mailand an Bord geholt. Der Torjäger ist aber voraussichtlich nicht der einzige Coup für die Offensive, den die Berliner landen. Auch die Verpflichtung von Matheus Cunha (20) steht unmittelbar bevor. Zwischen 15 und 18 Millionen Euro wandern an RB Leipzig. Verkündet werden soll der Deal am morgigen Freitag kurz vor Schließung des Transferfensters.