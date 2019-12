Real sauer auf Clásico-Schiedsrichter

Für Real und die madrilenische Presse sind die zwei nicht gegebenen Elfmeter während des Clásicos nach wie vor ein Skandal. „Eine klare Ungerechtigkeit“ titelt die ‚as‘. Die ‚Marca‘ erinnert daran, dass den Königlichen zuletzt vor zwölf Jahren ein Elfmeter im Camp Nou zugesprochen wurde. Für die Medien ein berechtigter Grund, an der Integrität der Schiedsrichter in diesem Stadion zu zweifeln. Real hat den spanischen Ligaverband gebeten, Zugang zu den Gesprächen zwischen dem Schiedsrichter-Chef und dem Gespann des VARs zu erhalten, das die Fouls an Raphaël Varane nicht geahndet hatte.

Pochettino würde auf Manchester City warten

Mauricio Pochettino wurde vor rund einem Monat aus seinem Traineramt bei Tottenham Hotspur entlassen. Seitdem ist der Argentinier ohne Job. Die britische ‚Sun‘ berichtet von einer möglichen Rückkehr an die Seitenlinie eines Premier League-Klubs: Pochettino wolle abwarten, ob Pep Guardiola im kommenden Sommer Manchester City verlässt. Um sich für diese Stelle alle Optionen frei zu halten, soll der 47-Jährige bereits das Angebot von Real Madrid ausgeschlagen haben, die Nachfolge von Zinédine Zidane anzutreten.

„I’ll pack my bags“

Paul Pogbas Zeit bei Manchester United könnte ein baldiges Ende finden. Der ‚Daily Mirror‘, der ‚Daily Star‘ und der ‚Daily Express‘ berichten, dass sowohl Spieler als auch Mitarbeiter des Vereins davon überzeugt sind, dass der Franzose nicht mehr das Trikot der Red Devils tragen wird. „I’ll pack my bags“ titelt der ‚Daily Mirror‘ und bildet den 26-Jährigen ab. Der Mittelfeldakteur ist fest entschlossen, den Verein zu verlassen. Ein Abschied im Winter scheint wahrscheinlich. Pogba laboriert zurzeit an einer Sprunggelenksverletzung. Von einer Tanzeinlage auf der Hochzeit seines Bruder hielt ihn das aber nicht ab. Eine gezielte Provokation, um den Verein zu einem Verkauf zu bewegen? Derweil ist United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer der einzige in Manchester, der immer noch von einem Pogba-Verbleib überzeugt ist.