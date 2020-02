Mit dem Wechsel zur SSC Neapel hat sich Diego Demme einen Kindheitstraum erfüllt. Und der Sechser, der am Fuße des Vesuv bereits mit Namensgeber Diego Maradona verglichen wird, zahlt vom ersten Tag an zurück. Schon fünfmal lief der gebürtige Herforder, dessen Vater aus Kalabrien stammt, für Napoli auf.

Pokal-Aus, Tabellenführung futsch

Und der zuvor kriselnde Klub befindet sich seitdem im Aufwind. Viermal konnten die Azzurri gewinnen – darunter ein 2:1-Sieg gegen Abo-Meister Juventus Turin. Am vergangenen Montag brachte Demme mit seinem Debüttor in der richtungsweisenden Ligapartie gegen Sampdoria Genua (4:2) sein neues Team auf die Siegerstraße. So deutlich die Kurve der Neapolitaner nach oben zeigt, so auffallend ist jene der Sachsen eingebrochen.

Die Tabellenspitze hat RB Leipzig an die Bayern verloren. Und im DFB Pokal musste die Nagelsmann-Elf am vergangenen Dienstag gegen Eintracht Frankfurt (1:3) die Segel streichen. Auch wenn der Einbruch nicht einzig und allein auf Demme zurückzuführen ist, lässt sich doch attestieren, dass der Verkauf des Mentalitätsspieler im Winter ein Fehler war.

Der 28-Jährige war das Herz und der Antreiber im Leipziger Mittelfeld. Sechs Jahre zog er dort die Fäden, führte zuletzt in Abwesenheit von Willi Orban das Team auch als Kapitän an. Für Demmes Nachfolger sind diese Fußabdrücke deutlich zu groß. Weder der 20-jährige Tyler Adams noch der zwei Jahre ältere Amadou Haidara können das Vakuum füllen.

Demme-Verkauf ein Fehler

Die Frage muss daher gestellt werden, warum der Herbstmeister Demme überhaupt hat gehen lassen? „Diego ist ein verdienter Spieler. Er kann sich einen großen Traum erfüllen“, erklärte sich nach dem Transfer Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Neben der Verwirklichung des eigenen Traums kann sich der Sechser in Neapel ganz nebenbei auch über eine Verdopplung des Gehalts freuen.

„Er war schon in der dritten Liga ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er war in den letzten Jahren einer der besten Mittelfeldspieler in Leipzig, ein außergewöhnlicher Leader auf dem Platz und in der Umkleidekabine. Ihn zu ersetzen, wird ein Problem sein. Insbesondere wegen der Mentalität, die Diego mit sich bringt“, legte zuletzt auch Nagelsmann-Vorgänger Ralf Rangnick den Finger in die Wunde.

„Diese sechs herausfordernden und erfolgreichen Jahre ermöglichen es mir nun, meinen absoluten Kindheits- und Lebenstraum zu erfüllen“, jubelt hingegen Demme, der im Heimatland seines Vaters vom Start weg eingeschlagen ist. Leipzig hätte aber den von Demme gewünschten Transfer angesichts der eigenen Ziele zumindest auf den Sommer verschieben können, wenn nicht müssen.