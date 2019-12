Tor

Zack Steffen (Fortuna Düsseldorf): In der bisher eher unerfreulich verlaufenden Saison der Fortuna zählt der amerikanische Schlussmann zu den Lichtblicken. Der 24-Jährige hat noch keine Bundesligaminute verpasst und den Düsseldorfern den ein oder anderen Punkt festgehalten.

Abwehr

Jonathan Schmid (SC Freiburg): Schöner hätte sich Jonathan Schmid seine Rückkehr zum SC Freiburg wohl nicht vorstellen können. Christian Streich setzt voll und ganz auf seinen ehemaligen Lieblingsschüler und der Franzose zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück. Mit vier Toren gehört der Rechtsverteidiger zu den absoluten Leistungsträgern im Spiel der überraschend gut gestarteten Freiburger.

Ozan Kabak (Schalke 04): Der Neuzugang vom VfB Stuttgart verpasste den Saisonstart durch eine Fußverletzung und hatte anfangs Probleme, sich einen Platz in der Schalker Mannschaft zu erkämpfen. In den acht Bundesligaspielen vor der Winterpause stand der Innenverteidiger allerdings über die volle Distanz auf dem Platz und stellte unter Beweis, dass er Trainer David Wagner helfen kann. Zudem trug er sich schon drei Mal in die Torschützenliste ein.

Mats Hummels (Borussia Dortmund): Nicht wenige wunderten sich im vergangenen Sommer über den Wechsel von Mats Hummels zurück zum BVB. Unter Lucien Favre gehört der Innenverteidiger zum Stammpersonal. Sofern der Routinier fit ist, steht er in der Dortmunder Startelf und stabilisiert in der Regel die Abwehr.

Ramy Bensebaini (Borussia M’gladbach): Der Algerier stand zum Ende der Hinrunde immer häufiger auf dem Platz und setzte vor allem mit seinen beiden Treffern gegen den FC Bayern ein Ausrufezeichen. Gemeinsam mit Stefan Lainer, der bei der Borussia auf der rechten Abwehrseite verteidigt, bilden bei der Borussia zwei Neuzugänge die Außenverteidigung.

Mittelfeld

Robert Andrich (Union Berlin): Nachdem Andrich schon in der 2. Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht hat, zeigt er nun auch im deutschen Fußball-Oberhaus, was er drauf hat. In der Mittelfeldzentrale der Eisernen setzte der kämpferische Mittelfeldmotor erst in einem Spiel aus, und das aufgrund einer Gelbsperre. Ansonsten zählt er zu den besten Spielern im Aufgebot der Köpenicker.

Sargis Adamyan (TSG Hoffenheim): Der Name des Armeniers wird vor der Saison nur den wenigsten ein Begriff gewesen sein. Von Jahn Regensburg zur TSG gewechselt, spielte der 26-Jährige in den ersten Saisonspielen keine Rolle. Doch spätestens mit den beiden Treffern gegen den FC Bayern hat sich der linke Mittelfeldspieler einen Namen gemacht. Auch den BVB schockte der Neuzugang mit einem Treffer. Vor zwei Jahren spielte Adamyan noch in der Regionalliga.

Julian Brandt (Borussia Dortmund): Nachdem der Motor in den ersten Saisonspielen noch mächtig stockte, wurden die Leistungen von Julian Brandt je länger die Hinrunde lief, immer besser. Die endgültige Initialzündung für den ehemaligen Leverkusener war Favres Systemumstellung, seit der Brandt auf der Achterposition zum Einsatz kommt. Aus dem Offensivspiel der Borussia ist Brandt in seiner aktuellen Form nicht mehr wegzudenken.

Angriff

Breel Embolo (Borussia M’Gladbach): So wie es für Breel Embolo in der Hinrunde in Möchengladbach lief, hätte sich es der Schweizer sicherlich schon beim FC Schalke gewünscht. Nachdem der 22-Jährige bei den Königsblauen nie richtig Fuß fassen konnte, läuft der vielseitige Angreifer jetzt aber richtig heiß. Marco Rose schenkt dem Youngster das nötige Vertrauen. Mit sechs Toren und zwei Vorlagen zahlte er es bislang zurück.

Florian Niederlechner (FC Augsburg): Acht Tore und acht Vorlagen in 17 Hinrundenspielen. Die Bilanz von Florian Niederlechner seit seinem Wechsel zum FC Augsburg kann sich sehen lassen. Bei den Fuggerstädtern ist der aus Freiburg gekommene Mittelstürmer gesetzt. Nach langen Jahren, in denen Alfred Finnbogason die Lebensversicherung der Augsburger verkörperte, haben die Bayern einen neuen Knipser gefunden.

Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach): Der 22-Jährige ist der Shootingstar der Hinrunde. Mit zehn Treffern und sechs Vorlagen hat der Franzose sich in die Herzen der Gladbacher Fans gespielt. Im Team von Marco Rose hat der Spaßvogel noch kein einziges Pflichtspiel verpasst. Wie lange die Fohlen den 22-Jährigen in dieser Verfassung halten können, wird die Rückrunde zeigen. Borussia Dortmund streckt nach FT-Informationen bereits die Fühler aus, es wäre nicht der erste Wechsel vom Niederrhein an die Ruhr.

Die Topelf der Hinrunde