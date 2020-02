Die Ergebnisse im Überblick

Hertha BSC – FC Schalke 04 0:0

Borussia Dortmund – Union Berlin 5:0

TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2:1

Fortuna Düsseldorf – Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 – Bayern München 1:3

FC Augsburg – Werder Bremen 2:1

RB Leipzig – Borussia M’Gladbach 2:2

1. FC Köln – SC Freiburg

SC Paderborn – VfL Wolfsburg 2:4

Der Spieler des Spieltags: Jadon Sancho

Bei all dem Trubel um Sturmpartner Erling Haaland fliegen die fabelhaften Leistungen von Jadon Sancho schon fast unter dem Radar. Mit seinem Treffer zum 1:0 eröffnete der begnadete Dribbler den Kantersieg über Union Berlin. Der 19-Jährige erzielte bereits sein 25. Tor in der Bundesliga und ist nun der jüngste Spieler, der in Deutschland diese Marke knackte. In der laufenden Bundesligasaison steht der Flügelstürmer bei 25 Scorerpunkten (zwölf Treffer, 13 Assists) nach 18 Spielen.

Die FT-Topelf