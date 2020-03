Die Ergebnisse im Überblick

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC 3:3

FC Augsburg - Borussia M’gladbach 2-3

Borussia Dortmund - SC Freiburg 1:0

TSG Hoffenheim - Bayern München 0:6

FSV Mainz 05 - SC Paderborn 2:0

1. FC Köln - FC Schalke 04 3:0

Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:2

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1:1

Spieler des Spieltags: Jhon Córdoba

Beim 3:0-Erfolg des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 trug sich Jhon Córdoba wieder einmal in die Torschützenliste ein. Der zehnte Saisontreffer des Kolumbianers war bereits sein sechster in der Rückrunde. Seit der Ankunft von Markus Gisdol läuft es für den Mittelstürmer wie am Schnürchen. Einziger Makel: Wegen Meckerns und der damit verbundenen fünften Gelben Karte fehlt der Torjäger am Freitagabend gegen den SC Paderborn (20 Uhr).

