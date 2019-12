Die Mundo Deportivo antwortet den Madrider Zeitungen

Die Polemik des Clásicos wird fortgesetzt. In der heutigen Ausgabe der ‚Mundo Deportivo‘ befindet die katalanische Tageszeitung, dass auch Real Madrid des Öfteren von den Entscheidungen des VAR profitiert hat. Das Champions League-Spiel der Königlichen gegen Paris St. Germain im November fungiert hierbei als markantes Beispiel: Anstatt Elfmeter und Rot für Thibaut Courtois erhielt Real Madrid einen Freistoß, nachdem sich der Schiedsrichter die Szene auf dem Bildschirm angeschaut hatte. Eine klare Fehlentscheidung. Nachdem Raphaël Varane im Clásico zwei Elfmeter verwehrt wurden, deutete die madrilenische Presse an, der FC Barcelona beeinflusse die Schiedsrichter im Camp Nou zu seinen Gunsten.

Inter besteht auf Arturo Vidal

Inter Mailand möchte sich in der kommenden Transferperiode insbesondere im Mittelfeld verstärken. Die Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Arturo Vidal mehren sich. Der Chilene befindet sich auf den Titelseiten des ‚Corriere dello Sport‘ und der ‚Gazzetta dello Sport‘. Den italienischen Sportzeitungen zufolge bemühen sich die Nerazzurri ein zweites Mal, Vidal vom FC Barcelona loszueisen. Inter-Manager Giuseppe Marotta ist davon überzeugt, dass der 32-Jährige die perfekte Verstärkung für die Mannschaft von Antonio Conte wäre.

Valverde ist Reals Schlüsselspieler

Trotz der Kritik an der Leistung des Schiedsrichtergespanns zeigen sich die madrilenischen Zeitungen voller Euphorie über das Auftreten der Königlichen gegen den Rivalen aus Barcelona. Ein Spieler genießt dabei besondere Beachtung: Federico Valverde. Die ‚Marca‘ beschreibt seine Präsenz in der Aufstellung von Zinédine Zidane als „Wiederbelebung“ des Teams. Die Medien betonen, dass Zidane ihm die Freiheit gibt, die er benötigt und am morgigen Sonntag gegen Athletic Bilbao (21 Uhr) den Platz von Casemiro einnehmen wird.