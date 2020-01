Der SuperVAR

In einem denkwürdigen Pokal-Halbfinale besiegte am gestrigen Donnerstagabend Atlético Madrid den FC Barcelona mit 3:2. Von einem „Finale des Wahnsinns“ schreibt die in der spanischen Hauptstadt ansässige ‚Marca‘ angesichts des späten Siegtreffers von Ángel Correa. „Von Herzen“, titelt die ‚as‘ und lobt die Moral der Rojiblancos.

Die katalanische Presse schlägt jedoch andere Töne an. Im Fokus der in Barcelona beheimateten Medien: Der Videoschiedsrichter, der Barça zwei Tore aberkannte und laut der ‚Mundo Deportivo‘ dreimal bei Elfmeter-Entscheidungen zu Ungunsten der Blaugrana entschied. „SuperVAR“, titelt die Zeitung folglich. Für die ‚Sport‘ ist Niederlage von Barça einfach nur „unerklärlich“. „Die Entscheidungen des VAR haben das Team versenkt“, schreibt das Blatt.

Harry Pain für Tottenham

In England müssen die Spurs einige Zeit ohne Harry Kane auskommen. Der Starstürmer muss sich einer Operation unterziehen und wird wohl erst im April auf den Platz zurückkehren. Die Verletzung dominiert die Titelseiten der englischen Zeitungen, die um die EM-Teilnahme des 26-Jährigen fürchten. „Harry Pain“, titelt deshalb der ‚Daily Mirror‘ mit einer Überschrift aus den dunklen Ecken der Wortspiel-Vorhölle.

Allegri zu Milan?

Auf der Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘ prangt das Gesicht von Massimiliano Allegri. Der Ex-Trainer von Juventus Turin soll im Fokus des AC Mailand sein. Der Plan der Rossoneri sei folgender: Mit Verkäufen von Spielern wie Krzysztof Piatek Geld einnehmen und dann Allegri als neuem Übungsleiter die Zügel übergeben.