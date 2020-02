Aus einer offensiv und sehr druckvoll geführten Anfangsphase schlug der FC Bayern kein Kapital – und das trotz guter Einschussgelegenheiten durch Thiago, Serge Gnabry oder auch Robert Lewandowski. So ging es mit einem für Leipzig schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Halbzeittee dann die überraschende Riesenchance der Sachsen, als sich zunächst Jérôme Boateng verschätzte und anschließend Manuel Neuer zu früh aus seinem Tor stürmte. Timo Werner konnte den bayrischen Doppelfehler aber nicht ausnutzen. Wenig später hatten die Bayern dann Pech, als ein vermeintlicher Elfmeter nach klarem Foul an Lewandowski wegen vorheriger Abseitsstellung berechtigterweise zurückgenommen wurde.

Insgesamt war deutlich mehr Schwung in der Partie, weil die Leipziger nun mutiger agierten. Eine weitere Riesenchance durch Werner und eine tolle Gelegenheit von Leon Goretzka, der an Péter Gulácsi scheiterte, waren die Folge. Doch am Ende blieb es bei einem weitestgehend leistungsgerechten 0:0. Die Bundesliga-Konkurrenz wird es freuen, denn so zieht keiner der beiden Kontrahenten davon.

Die Noten

FC Bayern

Eingewechselt

60’ Philippe Coutinho (4,5) für Gnabry

67’ Lucas Hernández (3) für Boateng

85’ Kingsley Coman (-) für Goretzka

RB Leipzig

Eingewechselt

69’ Patrik Schick (4) für Olmo

82’ Ademola Lookman (-) für Nkunku

90+3’ Yussuf Poulsen (-) für Werner