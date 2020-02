An allen vier Toren von Real Sociedad San Sebastián am gestrigen Donnerstagabend war Alexander Isak beteiligt. Zweimal traf der Schwede selbst, einen Treffer bereitete er mustergültig vor und beim 1:0 wurde sein Schuss von Alphonse Areola ungenügend abgewehrt, sodass Martin Ödegaard die Basken per Nachschuss in Führung bringen konnte.

Real Madrid, das zwischenzeitlich 0:3 und 1:4 zurücklag, warf am Ende alles nach vorne. Zum Ausgleichstreffer reichte es für die Königlichen aber nicht mehr. Und so setzte sich Real Sociedad mit 4:3 durch und Isak war der Mann des Abends. Der 20-Jährige zeigte auf der großen Bühne die ganze Bandbreite seines Könnens: Kaltschnäuzigkeit, feine Technik, Übersicht und Ballsicherheit.

Die Schlagzeilen am heutigen Freitag gehören entsprechend dem 1,90 Meter großen Stürmer. Die baskische Zeitung ‚El Diario Vasco‘ bezeichnet Isak als „den Albtraum des Bernabéu“. Für ‚Mediotiempo‘ ist der Ex-Borusse „der neue Zlatan Ibrahomovic mit afrikanischen Wurzeln“.

BVB hält die Hand drauf

Zur Kenntnis nimmt man die bemerkenswerte Entwicklung des Youngsters auch bei Borussia Dortmund. Der BVB verkaufte Isak im vergangenen Sommer für 6,5 Millionen Euro nach San Sebastián. Seitdem besitzen die Dortmunder eine Rückkaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro.

BVB-Manager Michael Zorc verabschiedete Isak damals mit den Worten: „Wir wünschen Alex Isak in Spanien den größtmöglichen Erfolg und werden seine Leistungen genau beobachten.“ Der gestrige Abend dürfte folglich auch für die Dortmunder Scouts ein Aha-Erlebnis gewesen sein. Genau wie für die Defensive von Real Madrid.