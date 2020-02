Leonardo-Kampfansage an Dortmund

PSG-Sportdirektor Leonardo ist bereits in der richtigen Verfassung für das Champions League-Duell seiner Mannschaft mit Borussia Dortmund in der kommenden Woche (Mi, 21 Uhr). Bei ‚Canal+‘ nach dem am Ende zitterigen 3:2-Sieg gegen Olympique Lyon gefragt, ob er sich mit Blick auf den BVB Sorgen mache, antwortete der Brasilianer mit einem flammenden Plädoyer für seine Truppe: „Wir haben eine unglaubliche Mannschaft. Wir haben zwei der besten vier Spieler der Welt. Wovor sollen wir Angst haben?“

Inters Traum-Spieltag

Angst verbreitet dafür Inter Mailand in Italien und vor allem in Turin. Die Nerazzurri sind neuer Tabellenführer der Serie A, nachdem sie den Stadtrivalen AC selbst nach 0:2-Rückstand noch 4:2 niederrangen und Titelrivale Juventus bei Hellas Verona patzte (1:2). Ein Spieltag wie gemalt für die Mailänder, die mit diesen „drei goldenen Punkten“ (‚Tuttosport‘) aufgrund der besseren Tordifferenz an der Alten Dame vorbeiziehen. Es winkt der erste Scudetto seit runden zehn Jahren.

Flieht Ramsey aus Turin?

Bei den Bianconeri herrscht dagegen Katerstimmung. Auch bei Aaron Ramsey, doch nicht bloß wegen des Auftritts in Verona, sondern weil der Waliser aktuell keine große Rolle im Juve-Kader einnimmt. Nachdem er die beiden vergangenen Ligapartien gegen die SSC Neapel und den AC Florenz komplett auf der Bank verbracht hatte, sprang gegen Hellas nur ein 18-minütiger Kurzeinsatz heraus. Schon greifen die üblichen Mechanismen: Die ‚Sun‘ spekuliert über einen Ramsey-Abgang im Sommer.