Es läuft die 54. Spielminute in Anfield. Ein schnell ausgeführter Freistoß schickt Hee-chan Hwang auf die Reise. Der Südkoreaner sprintet die linke Außenbahn entlang, hebt den Kopf und sieht Takumi Minamino im Zentrum, der mit den Armen winkt. Eine präzise Flanke, eine anspruchsvolle Direktabnahme – der 2:3-Anschlusstreffer für Salzburg.

An der Seitenlinie steht Jürgen Klopp. Seine Reaktion auf das Gegentor ist anders, als vom bei Zeiten hitzköpfigen Trainer zu erwarten gewesen wäre. Keine wilden Gesten, keine Schreie, kein vorgeschobener Unterkiefer mit gebleckten Szenen. Klopp bleibt ruhig und nickt nur anerkennend, der Hauch eines Lächelns auf seinem Gesicht.

Glanzvorstellung in Liverpool

Es ist nicht überliefert, was dem Liverpool-Trainer zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf ging. Gut möglich aber, dass es der Augenblick war, in dem sich Klopp dazu entschloss, Minamino zum Teil seiner Mannschaft machen zu wollen.

Und selbst wenn es nicht dieser eine Moment war, hatte Klopp im Spiel von RB Salzburg gegen seine Reds Anfang Oktober mehrfach die Chance, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Bei Minaminos Vorlage zum 3:3 zum Beispiel, die den Schlusspunkt einer furiosen wenngleich fruchtlosen Aufholjagd der Salzburger markierte (Endstand 3:4). Oder bei einem seiner zahlreichen Dribblings auf engem Raum, seinen präzisen Pässen oder einem der mit stabilen Körpereinsatz gewonnenen Defensivzweikämpfe.

Der nominell als Rechtsaußen aufgebotene Japaner zeigte vor fremder Kulisse eine der besten Leistungen seiner Karriere. Ab dem 1. Januar kann Minamino Anfield dann sein Wohnzimmer nennen: Am heutigen Donnerstag verkündete der FC Liverpool die Verpflichtung des 24-Jährigen.

Verstärkung zum Schnäppchenpreis

Für festgeschriebene 8,5 Millionen Euro bekommen die Reds eine neue Offensivwaffe zum absoluten Schnäppchenpreis. Minamino verfügt zwar nicht über die Extraklasse eines Mohamed Salahs, Sadio Manés oder Roberto Firminos, könnte aber essenziell dafür sein, dem kongenialen Trio regelmäßige Pausen zu ermöglichen.

Dass der Japaner in der Lage ist, eine wichtige Rolle in einer starken Offensive einzunehmen, zeigen nicht nur 20 Torbeteiligungen in 22 Saisonspielen für Salzburg, elf Treffer in ebenfalls 22 Länderspielen, sondern auch seine Glanzleistung gegen Liverpool.