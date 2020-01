Klopps Bubis schocken Everton

Der FC Liverpool feiert nach dem 1:0-Sieg im FA Cup gegen den Erzrivalen Everton seine Jugendabteilung. Den umjubelten Siegtreffer erzielte in der 71. Minute der 18-jährige Curtis Jones. Mit einem beherzten Schlenzer ins rechte obere Eck eroberte Jones die Herzen der LFC-Fans. Auch die englische Presse stimmt in das Loblied mit ein. Der ‚Telegraph‘ nennt es eine „Teenage sensation“, den Torschützen einen „Wunderknaben“. Der ‚Independent‘ spricht vom „coming of age“ der Klopp-Mannschaft. Neben einigen Nachwuchskräften feierte auch Neuzugang Takumi Minamino sein Debüt für die Reds.

Barça lässt Vidal nicht ziehen

Ernesto Valverde hat sich klar positioniert und einem möglichen Winterwechsel von Arturo Vidal einen Riegel vorgeschoben. Der wechselwillige Chilene wird die Rückrunde daher unverändert beim FC Barcelona verbringen. Die ‚Sport‘ greift Valverdes Entschluss heute auf ihrer Titelseite auf und schreibt: „Du bleibst!“ Vidal, der 2018 vom FC Bayern nach Katalonien wechselte, pochte zuletzt auf einen Wechsel zu Inter Mailand, da er bei Barça zuletzt nur noch als Joker zum Zug kam.

Courtois stark wie nie

Während bei Rivale Barcelona Vidal für Schlagzeilen sorgt, ist es bei Real Madrid der Torhüter, der Aufsehen erregt. Die ‚as‘ nennt Thibaut Courtois auf ihrer Titelseite heute „die Mauer“. Mit durchschnittlich 0,56 Gegentoren pro Spiel spielt der Belgier eine starke Saison im Trikot der Königlichen. Mit erst 12 Gegentoren aus 19 Liga-Spielen stellt Real Madrid die beste Abwehr der spanischen Liga. Dass die Königlichen sich in dieser Saison in diesem Maße auf ihre Defensive verlassen können ist nicht zuletzt Courtois’ Verdienst.