Zwar steht beim SV Werder am Sonntag das richtungsweisende Ligaspiel gegen Union Berlin an, dennoch schickt Florian Kohfeldt seine beste Elf ins Rennen. Neuzugang Davie Selke (25) steht vor seinem Heimspieldebüt und steht, wie bereits bei der 1:2 Niederlage in Augsburg, in der Startelf.

Lucien Favre rotiert dagegen ein wenig. Erling Haaland nimmt zunächst auf der Bank platz. Marco Reus wird den Norweger wohl als hängende Spitze im Sturmzentrum ersetzen. Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou und Marvin Hitz rücken in die Startformation.

Die Aufstellungen

Werder Bremen

Borussia Dortmund