Das Xavi-Beben

In Spanien sorgt ein Mann für Schlagzeilen: Xavi Hernández. ‚RAC1‘ hatte am gestrigen Freitag von Gesprächen zwischen dem FC Barcelona und der Klublegende berichtet. Der 39-Jährige könnte Nachfolger von Ernesto Valverde im Camp Nou werden. Eine Meldung, die noch heute nachhallt. „Das Xavi-Beben“, titelt die katalanische Sport, „Offensive für Xavi“ die ‚Mundo Deportivo‘. Auch die in Madrid ansässige ‚as‘ beschäftigt sich mit der Barça-Ikone: „Barça sucht seinen Zidane“.

Duell um Chiesa

In der Tabelle sind Inter Mailand und Juventus Turin gleich auf und auch auf dem Transfermarkt kommen sich die beiden italienischen Branchengrößen in die Quere. Objekt der Begierde laut der ‚Tuttosport‘: Federico Chiesa vom AC Florenz. Laut der Sportzeitung sind beide Klubs am Flügelspieler interessiert, der von Klubbesitzer Rocco Commisso grünes Licht für einen Wechsel erhalten haben soll. Zumindest interpretiert die ‚Tuttosport‘ so jüngste Aussagen des 70-Jährigen: „Ich hätte gerne, dass er bleibt, aber wenn er wechseln will…“.

Eriksen will zehn Millionen

Chiesa ist nicht der einzige Spieler, mit dem sich Inter beschäftigt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ konzentriert sich in ihrer heutigen Berichterstattung auf Christian Eriksen. Demnach fordert der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur zehn Millionen Euro Gehalt von den Nerazzurri.