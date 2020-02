Bereits in der zurückliegenden Transferperiode wollte Benfica Lissabon Pedrinho unbedingt nach Portugal lotsen. Die Verhandlungen mit den Corinthians São Paulo waren bereits weit fortgeschritten, zu einer Einigung kam es jedoch nicht. Angeblich hofften die klammen Brasilianer auf ein Last-Minute-Angebot aus Dortmund. Dies blieb jedoch aus. Nun soll das 21-jährige Offensiv-Talent im kommenden Sommer nach Europa wechseln.

Wie das Onlineportal ‚Goal.com‘ berichtet, haben sich die Timão mit Benfica in den vergangenen Tagen auf einen Transfer im Sommer verständigt. Demnach wurde eine Ablöse von 20 Millionen Euro vereinbart. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen kann die Summe um zwei weitere Millionen steigen.

González wird nach São Paulo verliehen

Der Deal beinhaltet zudem eine Leihe von Yony González. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird zunächst bis zum Sommer an den brasilianischen Erstligisten verliehen. Im Anschluss sollen die Corinthians per Kaufpflicht 50 Prozent der Transferrechte für drei Millionen Euro erwerben. In den kommenden Tagen soll González in die brasilianische Megametropole fliegen und die letzten Details klären. Eile ist nicht geboten, da der brasilianische Transfermarkt bis zum 2. April geöffnet hat.

Pedrinho soll seinerseits im Laufe der kommenden Monate den Medizincheck bei Benfica ablegen. Im Estádio da Luz wird er ab dem kommenden Sommer 1,2 Millionen Euro pro Jahr einstreichen. Der Arbeitsvertrag enthält zudem eine Bonuszahlung von 100.000 Euro, die immer nach zehn Spielen ausgezahlt wird.