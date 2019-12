Paris St. Germain verfolgt einen klaren Plan: Neymar darf im nächsten Sommer gehen, Kylian Mbappé soll dauerhaft im Verein gehalten werden. Der französische Meister setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um den 21-jährigen Weltmeister von einer Unterschrift unter einen neuen Vertrag zu überzeugen. Ein Schritt, der sich finanziell auszahlen würde für Mbappé.

Dem Angreifer liegt laut der Zeitung ‚ABC‘ ein neuer Sechsjahresvertrag mit einem Nettogehalt von 36 Millionen Euro pro Saison vor. Mbappé könnte also 216 Millionen Euro kassieren bis zum Ende der Laufzeit. Trotz dieses wahrlich fürstlichen Angebots macht der Torjäger aber keine Anstalten zu verlängern. Und das, obwohl er aktuell ‚nur‘ 14 Millionen verdient. Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend.

Real lauert

Erstens hätte sich Mbappé eine Offerte dieser Größenordnung früher gewünscht. Kollege Neymar kassiert schon seit zwei Jahren die genannten 36 Millionen, ist in der entscheidenden Phase der Saison aber meist verletzt und trägt zudem Wechselabsichten mit sich herum.

Zweitens, und noch viel wichtiger, will Mbappé in absehbarer Zeit eine neue Liga kennenlernen. Real Madrid hat klar zu verstehen gegeben, dass sie nur auf den richtigen Moment warten, den 34-fachen Nationalspieler zu verpflichten. Und obwohl Mbappé bei Real deutlich weniger verdienen würde, lockt ihn die königliche Aussicht. Da kann PSG wohl noch so sehr mit den Scheinen wedeln.