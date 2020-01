Pep Guardiola hat Gerüchte um einen Sommer-Abschied von Manchester City erneut ins Reich der Fabeln verwiesen. Auf der gestrigen Pressekonferenz unterstrich der Trainer: „Ich habe es schon mehrfach gesagt: Wenn sie mich nicht entlassen, bleibe ich hier – zu 100 Prozent.“

Der FC Bayern soll sich Hoffnung auf eine Rückkehr des Spaniers, der am heutigen Samstag seinen 49. Geburtstag feiert, gemacht haben. Große Chancen darf man sich in München aber offenkundig nicht ausrechnen. Guardiola besitzt beim englischen Meister noch einen Vertrag bis 2021.

PEP I say many times, unless the Club sack me, I’m going to stay 100%.

For sure, 100% I’m going to stay here next season.

As a manager there are good and bad moments, you don't win all the time. But it’s all about what we can do next and how we can improve.

— Manchester City (@ManCity) January 17, 2020