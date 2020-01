Der FC Chelsea hat angeblich Issa Diop zu seinem Wintertransferziel Nummer eins auserkoren. Dem englischen ‚Express‘ zufolge planen die Londoner, ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 47 Millionen Euro bei West Ham United für den Innenverteidiger einzureichen. Der Vertrag des 1,94-Meter-Hünen ist noch bis 2023 datiert.

Diop gilt als großes Talent, seinen Stammplatz bei Chelseas Stadtrivalen hat er jedoch zuletzt verloren. Auch Tottenham Hotspur soll am französischen Innenverteidiger interessiert sein. Am heutigen Donnerstag wird Diop 23 Jahre alt. Im Sommer 2018 hatten die Hammers 25 Millionen Euro für seine Dienste an den FC Toulouse überwiesen.