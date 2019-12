Werder Bremen zeigt offenbar Interesse an Felix Agu (20) vom VfL Osnabrück. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, würde der Tabellenvorletzte der Bundesliga den Außenverteidiger gerne im Sommer an die Weser lotsen.

Eine Ablöse würde in diesem Fall nicht fällig werden, da Augs Vertrag in Osnabrück ausläuft. Der flexible Außenverteidiger ist Stammspieler in der zweiten Liga und spielte zuletzt auch zweimal für die U21 des DFB.