Jabez Makanda wird seine ersten Profischritte bei Eintracht Frankfurt gehen. Wie die Hessen offiziell bestätigen, hat das 18-jährige Talent aus der U19 einen Einjahresvertrag bis 2021 unterschrieben, der nach dem Ende dieser Saison in Kraft tritt.

Makanda stammt aus der Jugend des FSV Frankfurt, hatte die Bankenmetropole aber 2016 in Richtung 1. FC Nürnberg verlassen. Im Sommer 2018 ging es zurück nach Frankfurt, dieses Mal zur Eintracht. Für die U19 kommt der Stürmer in der laufenden Saison auf zwölf Spiele, in denen ihm vier Treffern gelangen.