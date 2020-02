Der OSC Lille hat die Offensive noch einmal nachgerüstet. Wie der Verein in der Nacht offiziell bekanntgab, hat sich der französische Erstligist die Dienste von Nicolás Gaitán gesichert. Der 31-Jährige wird mit einem Kontrakt bis zum Saisonende ausgestattet. Der Argentinier kommt ablösefrei vom MLS-Klub Chicago Fire zu den Dogues. Gaitán ist in Europa durchaus bekannt. Er spielte bereits für Benfica Lissabon und Atlético Madrid.

„Ich bin sehr glücklich, hier in Lille zu sein und die Möglichkeit zu haben, dieses Trikot zu tragen. Hier gibt es Ehrgeiz und interessante Spieler. Das hat mich überzeugt, zu kommen. Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich meine Erfahrung anderen zur Verfügung stellen kann. Ich werde auf dem Spielfeld mein Bestes geben, um die Ziele des Klubs zu erreichen“, sagt Gaitán.