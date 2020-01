Der Wechsel von Suso in die spanische Heimat ist in trockenen Tüchern. Vom AC Mailand geht es für den Offensivspieler zum FC Sevilla. Die Andalusier leihen Suso zunächst für eineinhalb Jahre aus. Für den Anschluss besteht eine Kaufpflicht, die aber an gewisse Bedingungen geknüpft ist.

Für den 26-Jährigen erfüllt sich mit dem Wechsel nach Sevilla ein Traum: „Sowohl der AC Milan als auch der FC Sevilla wussten, dass es mein Wunsch war, hierherzukommen. Das war es, was ich wollte.“