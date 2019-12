Carlo Ancelotti hat die Transferplanung beim FC Everton bis nach dem anstehenden Merseyside-Derby gegen den FC Liverpool im FA Cup ausgesetzt. „Bis zum 5. Januar sprechen wir nicht über Transfers, da wir uns auf diese drei Spiele fokussieren müssen. Danach können wir darüber sprechen, ob wir etwas Neues brauchen oder nicht“, erklärt der neue Toffees-Trainer gegenüber englischen Medienvertretern.

Den Transfer eines neuen Stürmers schließt der Italiener kategorisch aus: „In der Offensive sind wir sehr gut besetzt. Deshalb werden wir darüber sicher nicht sprechen. Ich werde nicht nach einem neuen Stürmer fragen.“ Bevor Everton beim Stadtrivalen antreten muss stehen noch die Premier League-Partien am morgigen Samstag gegen Newcastle United (16 Uhr) und am Neujahrstag gegen Manchester City (18:30 Uhr) an.