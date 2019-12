Mesut Özil könnte in Zukunft wieder eine größere Rolle beim FC Arsenal spielen. „Er ist ein wichtiger Spieler für diesen Klub. Ich habe bereits mit ihm zusammengearbeitet, verstehe ihn und was er dem Team bringen kann“, schwärmte Neutrainer Mikel Arteta bei seiner Vorstellung am gestrigen Freitag vom ehemaligen deutschen Nationalspieler.

Der 37-jährige Spanier, der bereits als Aktiver mit Özil zusammengespielt hatte, wolle den 31-Jährigen wieder zu dem Spieler machen, der er einmal war: „Es ist meine Aufgabe, das Beste aus Mesut herauszuholen.“ Unter Artetas Vorgänger Unai Emery spielte Özil kaum eine Rolle bei den Gunners. Sein Vertrag läuft noch bis 2021.