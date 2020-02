Granit Xhaka (27) ist glücklich darüber, weiterhin Teil des FC Arsenal zu sein. „Ich weiß, es war nicht leicht. Aber jetzt blicke ich nach vorne und tue wieder das, was ich am liebsten mache: Für diesen Verein spielen“, sagt der Ex-Gladbacher in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Im Herbst hatte sich der damalige Kapitän der Gunners mit den eigenen Fans angelegt. Im Anschluss daran musste er die Binde abgeben und wurde im kompletten November nicht mehr eingesetzt. Zwischenzeitlich stand ein Abschied im Winter im Raum, doch mittlerweile hat sich der Schweizer rehabilitiert und gehört wieder zum Stammpersonal bei den Londonern.