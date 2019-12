Carles Aleñá wird den FC Barcelona in wenigen Tagen auf Leihbasis verlassen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ vermeldet, hat der 21-jährige Mittelfeldspieler einem Wechsel zu Betis Sevilla zugestimmt. In Andalusien soll Aleñá in der Rückrunde Spielpraxis sammeln.

Eine Kaufoption gestattet Barça nicht. Die Blaugrana haben noch Pläne mit dem Eigengewächs, das bis 2022 in Barcelona unter Vertrag steht. In der aktuellen Saison kommt Aleñá jedoch nicht an seinen Konkurrenten vorbei. Nur in fünf Pflichtspielen stand der Youngster auf dem Rasen.