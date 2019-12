Der FC Barcelona muss bis auf weiteres auf Ansu Fati verzichten. Wie der Verein vermeldet, zog sich das Wunderkind im Clásico gegen Real Madrid (0:0) eine Prellung der Hüfte zu. Der 17-Jährige zeigte jedoch Nehmer-Qualitäten und spielte weiter.

Fatis Rückkehr hängt von dem Verlauf seiner Genesung ab. Der Verein kann bislang noch keinen genauen Zeitpunkt nennen, wann sich der Linksaußen wieder die Fußballschuhe schnüren kann.

LATEST NEWS@ANSUFATI has a hip contusion. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/sgkST3TRmB

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2019