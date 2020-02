Der FC Barcelona ist angeblich mit einem Versuch gescheitert, Ex-Star Andrés Iniesta zurück nach Katalonien zu lotsen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hätte Barça den 35-jährigen Mittelfeld-Virtuosen gerne für eine Kurzzeitleihe von Vissel Kobe nach Barcelona geholt.

Die Saison in Japan endete für Kobe am gestrigen Samstag mit den Gewinn des Super Cups. Ende des Monats startet die neue Spielzeit, vorher muss das Team aber bereits in der asiatischen Champions League ran. Kobe hätte also in mehreren Spielen auf Iniesta verzichten müssen und war dazu nicht bereit.