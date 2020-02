Frank Baumann hat noch einmal Stellung zur Sonderklausel in Davie Selkes Leihvertrag bezogen. Über die Vereinbarung, dass der 25-jährige Angreifer gegen Hertha BSC am 7. März nicht auflaufen darf, sagte der Sportdirektor von Werder Bremen auf der heutigen Pressekonferenz: „Bei Ömer gibt’s keine Klausel, bei Davie gibt es sie. Sonst wäre der Wechsel nicht über die Bühne gegangen. Es ist schade, aber es ist auch nur ein Spiel. Der Wechsel war uns aber im Endeffekt wichtiger. Im Pokal und in der nächsten Saison dürfte er spielen.“

Keine Zweifel ließ Baumann im Anschluss daran, dass beim SV Werder nicht über einen Trainerwechsel nachgedacht wird. „Wenn wir absteigen, dann gemeinsam“, so Baumann, „Kohfeldt, Bode und ich. Die Frage stellt sich aber nicht: Wir bleiben erstklassig.“