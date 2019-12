Karim Benzema will keinen Rentenvertrag bei Real Madrid unterschreiben. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge wünscht sich der französische Stürmer zunächst einen neuen Kontrakt bis 2022. Benzema wolle abwarten, ob er in den nächsten Jahren immer noch gesetzt ist im Sturmzentrum der Königlichen.

Real dagegen würde dem 32-Jährigen auch einen Vertrag bis 2023 anbieten. Grund sind nicht zuletzt die herausragenden Leistungen, die Benzema in der laufenden Saison zeigt. In 22 Pflichtspielen gelangen dem Ex-Nationalspieler bereits 16 Tore und sieben Assists.