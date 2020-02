Wir suchen einen Praktikanten, der unsere fußballbegeisterte Online-Redaktion in Köln ab dem 1. April (genaues Einstiegsdatum flexibel) verstärkt. Bewirb dich jetzt für dein Praktikum bei FT. Startzeitpunkt nach Vereinbarung.

Dein Aufgabengebiet:

Artikel eigenständig verfassen

Themen recherchieren und vorschlagen

kein Kaffeekochen!

Voraussetzungen:

sehr gute Fußballkenntnisse, große Leidenschaft für den Fußball

gute Allgemeinbildung, sehr gute Rechtschreibung

Talent für journalistisches und eigenständiges Arbeiten

Kreativität und eine schnelle Auffassungsgabe

Erwünscht:

Fremdsprachenkenntnisse

Bereitschaft für Wochenendarbeit

Wir bieten:

einen bezahlten Praktikumsplatz

Einblicke in die Welt des professionellen Fußballs

vielfältige Erfahrungen in einer tagesaktuellen Online-Sportredaktion

moderner Arbeitsplatz in der Kölner Innenstadt

ein Jobticket für den VRS-Bereich während des Praktikums, wenn gewünscht

Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an feldhoff@fussballtransfers.com. Wir freuen uns auf dich!