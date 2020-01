Yannick Carrasco (26) könnte in die Premier League wechseln. Wie der belgische Journalist Kristof Terreur berichtet, laufen derzeit Gespräche zwischen Dalian Professional und Crystal Palace. Dabei gehe es um eine Leihe.

Der Flügelstürmer steht in China noch bis Ende 2022 unter Vertrag. Einem Wechsel nach England stehe der belgische Nationalspieler (41 Länderspiele) offen gegenüber. 2018 war er von Atlético Madrid nach Dalian gewechselt.

Talks between Crystal Palace and Dalian over Yannick Carrasco, but no agreements as yet. Carrasco camp still cautious as Dalian not the easiest club to deal with. Palace would want to loan him. Carrasco is currently in Belgium, training on his own, and keen on the PL. #cpfc pic.twitter.com/fmBFpVNbR7

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) January 23, 2020