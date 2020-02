Kinglsey Coman (23) hat einen Beraterwechsel vollzogen. Künftig wird der Flügelstürmer des FC Bayern statt von Together for you von der Agentur Colossal Sports Management betreut.

Auf der hauseigenen Website freut man sich: „Wir fühlen uns geehrt, mitteilen zu können, dass ein Weltklasse-Talent zur Colossal-Familie stößt.“ Coman spielt seit 2015 für die Bayern und besitzt noch einen Vertrag bis 2023.