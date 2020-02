Für Uwe Rösler, den neuen Trainer von Fortuna Düsseldorf, ist mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung gegangen. Im ‚kicker‘ verrät der 51-Jährige, dass für ihn nach der Anfrage der Fortuna sofort klar war, die Aufgabe übernehmen zu wollen: „Ich musste nicht lange abwägen und überlegen. Düsseldorf war auch meine Chance, endlich mal in Deutschland arbeiten zu können. Und ich bin heiß.“

Federführend für Röslers Verpflichtung war Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Die beiden kennen sich „schon länger“, wie Rösler erzählt. Besonders schätzt der Übungsleiter an seinem neuen Vorgesetzten, dass er auch „außerhalb der Box“ denke. Sich selbst schätzt Rösler indes als Moderator ein: „Meine Stärke ist die Kommunikation, die Spieler wissen, dass ich immer ein offenes Ohr für ihre Belange und die ihrer Familien habe.“